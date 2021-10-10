Трехкратный олимпийский чемпион Мойр: я просто обожаю Туктамышеву

Трехкратный олимпийский чемпион Скотт Мойр поделился мнением о Елизавете Туктамышевой, передает Sports.ru.

«Я не так чтобы много смотрю одиночное катание, и уж тем более женское, но русские девушки — это сила. Я просто обожаю Елизавету Туктамышеву. Она пример для стольких спортсменов», — сказал Мойр.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме, и стала победительницей этапа Гран-при в Москве.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на турнире в Финляндии.