Мостовой скептический оценил шансы сборной России на победу над Словенией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче национальной команды против Словении в восьмом туре отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Словения нас в первом матче очень потрепала. Ничего хорошего нас не ожидает, если мы будем играть так, как со Словакией», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Встреча между сборными России и Словении пройдет 11 октября в Мариборе. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее бывший наставник сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин оценил игру национальной команды в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Словакии.