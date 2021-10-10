Бой Фьюри — Уайлдер задержали из-за проблем с перчатками американца

Поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером был задержан из-за проблем с перчатками у представителя США, сообщает The Mirror.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Эта победа стала для британца 32-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее российский боксер Владимир Терешкин проиграл американцу Джареду Андерсону. Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился два раунда и завершился победой представителя США техническим нокаутом.

33-летний Терешкин потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Прежде он одержал 22 победы, еще один бой завершился вничью. 21-летний Андерсон выиграл все десять поединков.