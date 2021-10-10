Фьюри описал свою победу над Уайлдером фразой «мне было больно»

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри высказался о своей победе над американцем Деонтеем Уайлдером.

«Я пару раз падал, мне было больно. Он устроил мне настоящую гонку за моими деньгами. Никогда не сомневайтесь во мне», — сказал Фьюри в интервью после боя.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее российский боксер Владимир Терешкин проиграл американцу Джареду Андерсону. Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился два раунда и завершился победой представителя США техническим нокаутом.