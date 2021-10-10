Российский боксер Терешкин потерпел первое поражение в андеркарде боя Фьюри — Уайлдер

Российский боксер Владимир Терешкин проиграл американцу Джареду Андерсону.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился два раунда и завершился победой представителя США техническим нокаутом.

33-летний Терешкин потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Прежде он одержал 22 победы, еще один бой завершился вничью. 21-летний Андерсон выиграл все десять поединков.

В главном бою вечера британец Тайсон Фьюри проведет защиту чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе против американца Деонтея Уайлдера.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Для боксеров это будет третий очный поединок. Первый завершился ничьей, а во втором Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

В профессиональной карьере британец одержал 31 победу, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, одно поражение и одна ничья.

Ранее олимпийский чемпион Анатолий Лебзяк дал прогноз на боксерский поединок между Фьюри и Уайлдером.