Российский боксер Терешкин потерпел первое поражение в андеркарде боя Фьюри — Уайлдер

Российский боксер Владимир Терешкин проиграл американцу Джареду Андерсону.
Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился два раунда и завершился победой представителя США техническим нокаутом.
33-летний Терешкин потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Прежде он одержал 22 победы, еще один бой завершился вничью. 21-летний Андерсон выиграл все десять поединков.
В главном бою вечера британец Тайсон Фьюри проведет защиту чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе против американца Деонтея Уайлдера.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.
Для боксеров это будет третий очный поединок. Первый завершился ничьей, а во втором Фьюри одержал победу техническим нокаутом.
В профессиональной карьере британец одержал 31 победу, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, одно поражение и одна ничья.
Ранее олимпийский чемпион Анатолий Лебзяк дал прогноз на боксерский поединок между Фьюри и Уайлдером.