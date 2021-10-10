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Фетисов оценил решение WADA отозвать аккредитацию Московской лаборатории

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РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении Всемирного допингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

«Неприятная новость, я отошел от этих дел, нужно сейчас будет поразмыслить по этому поводу. Наверняка ничего хорошего это не повлечет за собой», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Решение о лишении аккредитации было принято исполкомом WADA 9 октября, однако лаборатории было запрещено проводить работу с допинг-пробами с января 2020 года. Причиной ее закрытия стало лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия в декабре 2019 года после того, как WADA обнаружило манипуляции с данными лаборатории и допинг-пробами российских спортсменов.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Ранее юрист рассказал, как отзыв аккредитации Московской лаборатории повлияет на атлетов.

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