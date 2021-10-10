РУСАДА не обжалует отзыв аккредитации у Московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаила Буханова заявил, что организация не будет обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской лаборатории.

«Формально у лаборатории есть 21 день для обжалования. РУСАДА от этого ни жарко ни холодно. Беспокоиться не стоит, это все то же самое просто финализировано», — цитирует Буханова «Матч ТВ».

Решение о лишении аккредитации было принято исполкомом WADA 9 октября, однако лаборатории было запрещено проводить работу с допинг-пробами с января 2020 года. Причиной ее закрытия стало лишение РУСАДА статуса соответствия в декабре 2019 года после того, как WADA обнаружило манипуляции с данными лаборатории и допинг-пробами российских спортсменов.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев связал отзыв аккредитации у Московской лаборатории с ненавистью к России.