Отзыв аккредитации у Московской лаборатории объяснили ненавистью к России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории.

«Я уже много раз говорил о том, что идет война. Только без применения огнестрельного оружия. А так идет война полномасштабная. И наши недруги всячески пытаются навредить России. Как только можно. Это очередной жест со стороны недружественной организации», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Бывший биатлонист отметил, что теперь российских спортсменов будут тестировать антидопинговые агентства других стран.

«Нам пока в данном случае приходится обороняться. Но ресурсы у наших недругов заканчиваются.

Они ненавидят Россию. Дело тут не только в спорте. Просто спорт — одна из мер воздействия на Россию. Но, повторюсь, у них уже исчерпаны все возможности», — добавил Васильев.

Решение о лишении аккредитации было принято исполкомом WADA 9 октября, однако лаборатории было запрещено проводить работу с допинг-пробами с января 2020 года.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Ранее в РУСАДА объяснили решение WADA отозвало аккредитацию Московской лаборатории.