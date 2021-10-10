В РУСАДА объяснили решение WADA отозвало аккредитацию Московской лаборатории

Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал о решении Всемирного допингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

Функционер заявил, что лаборатория не проводила тесты с 2019 года. С тех пор вся логистика по паспорту крови перестроили на зарубежные лаборатории.

«Мы это делаем быстро, у нас даже анализы 48 часов. Летняя Олимпиада проходила полностью в таком режиме, то есть подготовка антидопинговая была построена таким образом. То, что сейчас опубликовали, это приостановка права того, что произошло в 2019 году», — цитирует Буханова «РЕН ТВ».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Ранее депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что WADA отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории из-за успехов российских спортсменов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.