Тихонов о решении WADA лишить Московскую лабораторию аккредитации: там сидят неглупые люди

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

«Никакой политики в этом нет. Мы все время валим на какую-то политику, какая политика? Мы столько всего наделали, столько допинга — одного биатлона и легкой атлетики хватает. Ну чего еще надо? Я об этом говорю уже 12 или 13 лет, а толку?

Наверное, в WADA сидят неглупые люди. Те моменты, которые были у нас в последнее время, все-таки сыграли свою роль. Раз отняли — значит отняли, значит мы где-то как-то напортачили. Надо ставить на руководящие должности профессионалов ответственных, тогда все будет в полном порядке. У нас и в министерстве, и везде поразгоняли профессионалов, хоть они и были в возрасте. У нас сегодня решать значимые вопросы некому. В олимпийском комитете проблемы. Не знаешь, кому задать вопрос, потому что ответа не получишь», — заявил Тихонов «Газете.Ru».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.