В ГД отреагировали на решение WADA отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отреагировал на решение WADA отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории, передает «Спорт-Экспресс».

«Это большой удар по всей системе российской антидопинговой программы. Деятельность Московской лаборатории и так была приостановлена. То, что сейчас отозвали аккредитацию, плохой знак», — сказал Свищев.

Также Свищев отметил, что нужно сделать все, чтобы восстановить Московскую антидопинговую лабораторию в правах.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.