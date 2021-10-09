Наставник «Легии» рассказал, почему футболисты сборной России не сыграют в чемпионате Польши

Наставник польской «Легии» Чеслав Михневич рассказал, почему футболисты сборной России не поедут играть в польский чемпионат, передает РИА «Новости».

«В Польше нет таких денег как в России. Даже восьмая команда РПЛ платит больше, чем «Легия». А «Легия» – это клуб, в котором лучшие контракты в польском футболе. Тут побороться шансов нет», — сказал Михневич.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее наставник польской «Легии» Чеслав Михневич рассказал о беседе с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым.