Боец Шлеменко отреагировал на избиение человека в московском метро

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко осудил дагестанцев, которые избили пассажира в московском метро.

«Очередные слабаки пинают человека, который уже не защищается. Они были пьяные. Возможно, возомнили себя бойцами и проверяли на лежачем свои навыки, причем навыки не боев, а футбола», — сказал Шлеменко на YouTube-канале Александра Лютикова.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о драке, в которой три дагестанца жестоко избили Романа Ковалева.

Специалист отметил, что в интернете и на телевидении слишком много агрессии.