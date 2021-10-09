Жамнов высказался о возможном отказе Панарина от вызова в сборную России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос о вызове в национальную команду форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Он настроен ехать на Олимпиаду. Не вижу никаких препятствий, что Тема откажется. Мы все с ним обсудили. Он готов помочь сборной на Олимпиаде», — цитирует Жамнова «Спорт-Экспресс».

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) в своем Twitter объявила первую тройку хоккеистов, которые сыграют за сборную России на Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине.

За российскую команду сыграют вратарь Андрей Василевский из клуба «Тамба-Бэй Лайтнинг», Никита Кучеров, который также представляет клуб из штата Флорида, и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Полный состав сборной России будет объявлен позднее.