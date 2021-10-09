Девушка-боец UFC объяснила критику Хабиба в адрес ринг-герлз

Девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мария Агапова высказалась о критике экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова в адрес ринг-герлз.

Ранее россиянин заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

Спортсменка считает, что причиной недовольства бойца является его кавказское происхождение.

«На Востоке мужчины другие, они не любят видеть своих женщин в таком виде. Кавказцы женщин воспринимают по-другому. У них женщина — это, в первую очередь, сестра, мать. Это другая культура, другие традиции», — сказала Агапова в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Нурмагомедов объяснил свое мнение о ненужности ринг-герлз.

«У меня есть свой промоушен, и кто-то спросил, почему у вас нет ринг-герлз. Я ответил, что в них нет смысла. Это мое мнение», — сказал боец.