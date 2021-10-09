Экс-вратарь сборной СССР предположил, что Дзюба болел за Словакию в матче с Россией

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о конфликте главного тренера команды России Валерия Карпина и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«А по поводу ситуации с Дзюбой могу сказать, что и Карпин, и Артем должны были оба думать о стране, а не о своих личных обидах. Но там такая сильная неприязнь, что, думаю, Дзюба вчера болел за Словакию. То есть против России и конкретно против Карпина. Уверен в этом на 100%. Ему наплевать на интересы сборной — лишь бы Карпин потерпел неудачу», — цитирует экс-футболиста Sport24.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что Дзюба не будет выступать за сборную под руководством Карпина.