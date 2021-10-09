Месси объяснил свой переход в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, почему перешел во французский клуб после завершения контракта с «Барселоной».

«В «ПСЖ» показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу. Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с «ПСЖ». Очевидно, меня привлек проект, игроки, уровень команды. Все эти составляющие упростили процесс переговоров», — цитирует Месси France Football.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс».

Ранее сообщалось, что Месси рассказал, за кого был бы готов проголосовать среди претендентов на «Золотой мяч».