Министр спорта Татарстана назвал своеобразной игру сборной России

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил игру сборной России в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словакии.

«Результат потрясающий, игра своеобразная. Закономерен ли результат? Я сам бывший спортсмен, могу сказать, что результат на табло. Сегодня все произошло так, как произошло, Казань — счастливый город для нашей сборной», — цитирует Леонова ТАСС.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче национальной команды со Словакией.