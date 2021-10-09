Экс-игрок «Рубина» упрекнул Дзюбу и Кокорина в недостатке профессионализма

Бывший игрок казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился мнением о молодых российских футболистах.

«Безусловно, в России есть таланты. Если они будут ставить перед собой цель и будут работать — все может получиться. Но необходимо жить как профессионал, и это в особенности относится к молодым.

Потому что сколько я знаю российских футболистов — они не любят жить и работать как профессионалы. Имена не буду называть, но вы, журналисты, знаете о ком речь. Назову лишь примеры, которые всем известны — это Дзюба и Кокорин. Эти игроки должны были играть в Европе, выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Карадениза «Матч ТВ».

41-летний Карадениз играл за казанский клуб с 2008 по 2018 год. Экс-хавбек сборной Турции становился двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок России.

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