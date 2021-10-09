Газзаев выбрал лучшего игрока матча со Словакией

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил игру национальной команды против Словакии (1:0) в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Важные три очка, однако если говорить про качество игры, то, безусловно, его надо значительно улучшать. Вся наша игра была построена практически на контратаках: мы 90 минут защищались, но хотел бы подчеркнуть, что важен был результат.

Соперник владел мячом в процентном соотношении приблизительно 70 на 30. Отметил в качестве лучшего игрока нашего вратаря Матвея Сафонова. Он безупречно сыграл и выручил команду.

Хотел бы поздравить нашу команду с победой, так как матч был важнейшим. Очки сейчас терять нельзя», — цитирует специалиста ТАСС.

Этот матч стал четвертым для 22-летнего вратаря «Краснодара» в футболке национальной команды. Сафонов отразил пять ударов во время игры и не пропустил ни одного мяча.

Встреча завершилась со счетом 1:0. На 24-й минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал сборную России после неуверенной победы над Словакией.