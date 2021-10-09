Гришин — об отказе Дзюбы от сборной: устал от футбола — не играй в своем клубе

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин высказался об отказе форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

«Зря это все вынесли. Надо было Карпину с Дзюбой поговорить и сразу принять решение. В моем понимании отказ от игры за сборную России вообще не укладывается в голове. Если вы устали от футбола — не играйте в своих клубах.

В последних играх мы видим, что Дзюба набрал форму. Приехал бы в национальную команду, а тренер бы сам решил — в форме он или нет. Кто вызывается в сборную, должен туда пешком идти. Отказываться — вообще не дело», — приводит слова Гришина Telesport.

Форвард мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также Дзюба подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Словакию и осталась на втором месте в отборочной группе к чемпионату мира — 2022.

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.