Месси рассказал, чем французский чемпионат сильнее испанского

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, чем французский чемпионат отличается от испанского.

«Лига 1 — это турнир, который гораздо более силен физически, чем Ла Лига. Здесь клубы кажутся мне более сильными, и в играх идет жаркая борьба, мало свободного пространства», — приводит слова футболиста France Football.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеялся, что нападающий Лионель Месси согласится играть за команду бесплатно.

