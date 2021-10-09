Кудряшов рассказал, почему не удалось показать хорошую игру со Словакией

Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итоги матча против Словакии (1:0) в седьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Нам не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб. Главное – набрали три очка и продолжаем бороться за первое место с Хорватией.

Почему не удалось показать хорошую игру? Словаки не дали сыграть так, как мы планировали. А о других причинах такой игры нам подскажет тренерский штаб, чтобы с соперниками такого же плана мы не допускали подобных ошибок и играли иначе», — приводит слова футболиста «СЭ».

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, Отборочный матч к ЧМ-2022Россия — Словакия — 1:0Гол: в матче Россия — Словакия.