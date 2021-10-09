Колосков не считает Сафонова героем матча со Словакией

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о победе сборной России над командой Словакии (1:0) в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Если команда победила, значит заслуженно, других определений быть не может. С другой стороны, можно считать, что сборная исчерпала свой лимит везения, потому что словаки играли лучше. Об этом говорит статистика: 72% владения мячом против 28%, в два раза больше ударов, голевых моментов.

Однако футбол такая штука, где все решают эпизоды. В этом случае момент с автоголом определил результат встречи. Поэтому здесь можно сказать, что хорошо все, что хорошо кончается. Мы сохраняем реальные шансы на то, чтобы побороться за путевку на чемпионат мира.

Вся защитная линия сыграла очень надежно, особенно во втором тайме. Карпин сделал замены, поменял тактику, которая и привела к тому, что у наших ворот стало меньше опасных моментов. Матвей Сафонов сыграл в свою силу, я бы не назвал его героем матча. Да, один раз он очень здорово выручил, но нельзя сказать, что его там много бомбили, а он выручал. Он сыграл на том уровне, на котором может играть», – приводит слова Колоскова ТАСС.

Этот матч стал четвертым для 22-летнего вратаря «Краснодара» в футболке национальной команды. Сафонов отразил пять ударов во время игры и не пропустил ни одного мяча.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин назвал лучшего игрока матча со Словакией.