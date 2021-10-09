Игнашевич рассказал, как Леброн Джеймс не отбил ему пятерку

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о посещении баскетбольного матча «Майами» Леброна Джеймса.

«Как-то в отпуске я пошел на матч НБА, играл «Майами» с кем-то. Мне нравился Леброн Джеймс, он тогда играл с Дуэйном Уэйдом в одной команде.

Наши места находились у входа в подтрибунное помещение. И когда матч закончился, все болельщики потянули руки к баскетболистам. Я сидел совсем рядом. И Леброн идет один, как-то он раньше времени уходил. И я встал и начал тянуть руку к нему. Он на меня посмотрел и просто прошел мимо. Это был очень неловкий момент. Никогда бы не подумал, что Леброн мне не отобьет пятерку», – рассказал Игнашевич в подкасте «Деньги пришли».

Леброн – четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырехкратный MVP лиги. Баскетболист 17 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и дважды выигрывал Олимпийские игры.

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