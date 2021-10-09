Червиченко рассказал, кто его порадовал в матче Россия — Словакия

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе национальной команды над Словакией (1:0) в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Хотел, чтобы ребята хотя бы просто не поиграли. Даже это было бы хорошим результатом. А победить при такой игре — как флеш-рояль вытащить в покере. Запредельный фарт. Автогол стал для сборной России подарком свыше.

Надо бить больше, чаще и из любых позиций. Но ни Сутормин, ни Жамалетдинов так и не начали это делать. В этой игре порадовал только Сафонов. Опасно было доверять Матвею место в воротах, но он сыграл блестяще», — приводит слова экс-главы красно-белых Sport24.

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

Ранее Валерий Карпин назвал лучшего игрока матча со Словакией.