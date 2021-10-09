Аршавин назвал трагедией игру сборной России в матче со Словакией

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о матче национальной команды со Словакией (1:0) в седьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

Словакия располагается на четвертой строчке, имея в активе девять баллов.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Словакия сыграет с Хорватией. Встреча состоится 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Александр Мостовой высказался о победе национальной команды над Словакией.