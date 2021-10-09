Вратарь сборной России Сафонов назвал основную причину победы над Словакией

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о матче с командой Словакии в седьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Рад, что получилось победить и отыграть на ноль. Вся команда билась, и это общая заслуга, что у нас сегодня получилось не пропустить. При этом по морально-волевым достаточно заслуженная победа.

Основная причина, почему мы сегодня победили, — это стремление к победе. Все выкладывались на полную с первой до последней минуты.

О том, что сыграю сегодня, узнал накануне. Естественно, был рад. После прошлого раза — это матч с Данией — я просто хотел вернуться. Мне понравилась атмосфера, и я жаждал вернуться и почувствовать это еще раз.

Почему нет криков и музыки в раздевалке? Видно, что ребята устали. У всех хватает ноги», — сказал вратарь в эфире «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин оценил игру вратаря Матвея Сафонова в матче с командой Словакии.