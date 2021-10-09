Карпин — о матче со Словакией: умирали на поле, удача повернулась к нам лицом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над национальной командой Словакии (1:0) в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионату мира — 2022.

«Результатом доволен. По качеству игры лучше вообще ничего не говорить, все было видно на поле. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Подобные матчи бывают, когда вообще ничего не получается.

В таких встречах надо терпеть и показывать, что мы команда. По самоотдаче и настрою никаких вопросов к ребятам нет. Друг за друга все бились, умирали на поле. Из-за этого удача повернулась к нам лицом», — цитирует наставника «Матч ТВ».

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Футбол. Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что для прессинга нужны люди, а их у сборной России не оказалось.