Журова поддержала идею провести товарищеский матч между сборными России и Украины

Депутат Государственной думы России Светлана Журова поддержала идею Виталия Милонова провести товарищеский матч между сборными России и Украины, передает «Спорт-Экспресс».

«Прекрасная инициатива. Вопрос — исполнима ли она со стороны Украины? Это прекрасное предложение, только украинская сторона ее не примет. Это поспособствует укреплению взаимоотношений между странами», — сказала Журова.

Напомним, Россия и Украина встречались в рамках отбора к Евро-2000. В Киеве победила украинская команда (3:2), а в Москве была зафиксирована ничья (1:1).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на включение Крыма в состав Украины во время презентации чемпионата Европы — 2024 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно. Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание», — отметила Захарова.