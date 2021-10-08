Депутат Свищев оценил идею провести футбольный матч между сборными России и Украины

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев оценил идею Виталия Милонова провести футбольный матч между национальными командами России и Украины, передает «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, на сегодняшний день такие матчи невозможны. Футбольные фанаты — наиболее активная публика, которая бывает чрезмерно агрессивной. Одному богу известно, чем может закончится такой матч», — сказал Свищев.

Также Свищев отметил, что игра на нейтральном поле не имеет смысла.

«Когда в украинской федерации сменят тон, поймут, что спорт выше политики и направлен на сближение наций, тогда можно будет говорить», — добавил он.

Напомним, Россия и Украина встречались в рамках отбора к Евро-2000. В Киеве победила украинская команда (3:2), а в Москве была зафиксирована ничья (1:1).