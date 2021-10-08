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Стали известны стартовые составы на отборочный матч к ЧМ-2022 между Россией и Словакией

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Kirill Kudryavtsev/Reuters

Стали известны стартовые составы на отборочный матч к чемпионату мира 2022 году между национальными командами России и Словакии.

Россия: Сафонов, Терехов, Джикия, Дивеев, Ерохин, Захарян, Бакаев, Смолов, Сутормин, Баринов, Кузяев.

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Ганцко, Гамшик, Шранц, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр.

Встреча между сборными России и Словакии пройдет 8 октября в Казани. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от матча между подопечными Валерия Карпина и сборной Словакии.

«Сегодня нужна только победа. Не поехать в Катар — позорно, стыдно. Наших парней мотивировать сегодня не надо, они сами все понимают. Дело совсем не в деньгах, а в престиже», — сказал Свищев.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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