Хачатурянц ответил на вопрос о коррупции в судействе в РПЛ

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) и глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался о судействе в чемпионате России.

«Я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Это исключено. Есть ошибки, они носят человеческий характер», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Также Хачатурянц отметил, что ошибки арбитров не связаны с коррупцией.

«Они могут быть связаны с непрофессионализмом или другими факторами — неуверенностью, страхами и так далее», — добавил он.

Ранее исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в эфире «Матч ТВ» заявил, что арбитр Василий Казарцев, который работал на матче между московским ЦСКА и «Краснодаром», отстранен до конца года.

«Самое удивительное, что Василий Казарцев считается главным экспертом среди судей именно в области VAR. Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать», — сказал Хачатурянц.