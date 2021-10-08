Путин поручил Минспорта принять меры, направленные на восстановление РУСАДА и ВФЛА

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта принять меры, направленные на восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает сайт Кремля.

Также Путин поручил принять меры, направленные на обеспечение эффективной защиты прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене.

Министерство спорта должно предоставить доклад по вопросу восстановления РУСАДА до 30 марта 2022, а по восстановлению ВФЛА — до 26 декабря 2022 года.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

ВФЛА ограничена в правах с 2015 года за многочисленные допинговые нарушения.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что российская антидопинговая система может служить примером работы для остальных стран.