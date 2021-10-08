Оглашен срок дисквалификации арбитра Казарцева, работавшего на матче ЦСКА — «Краснодар»

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в эфире «Матч ТВ» заявил, что арбитр Василий Казарцев, который работал на матче между московским ЦСКА и «Краснодаром», отстранен до конца года.

«Самое удивительное, что Василий Казарцев считается главным экспертом среди судей именно в области VAR. Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать», — сказал Хачатурянц.

Напомним, что на 92-й минуте игры судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым не назначила пенальти за игру рукой защитника ЦСКА Игоря Дивеева в собственной штрафной площади.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 0:0

Ранее бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов высказался о работе судьи Василия Казарцева, который работал в качестве видеоассистента на матче 10-го тура РПЛ между столичным ЦСКА и «Краснодаром».

«Я не думаю, что Казарцева уволят, но таких судей убирают. Их переводят во второй дивизион, таких арбитров не должно быть в РПЛ. У него лицензия VAR. Не так много таких арбитров, к сожалению. Они просто потеряли бдительность», — сказал Федотов.