«Матч ТВ» назвал имена вызванных в сборную России игроков НХЛ

«Матч ТВ» опубликовал имена трех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) которые сыграют за сборную России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В олимпийскую тройку пошли форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и голкипер «молний» Андрей Василевский.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых набрал 42 (24+18) очков. В Кубке Стэнли он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в пяти встречах.

Кучеров пропустил регулярный чемпионат прошлого сезона из-за восстановления после травмы. В плей-офф он сыграл в матчах и набрал 32 (8+24) очка.

В завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли Василевский принял участие в 23 матчах и помог своей команде одержать 16 побед. В среднем за игру он отражал 93,5% броска при коэффициенте полезности 1,99. Также он оформил пять шат-аутов. Голкипер получил награду «Конн Смайт Трофи», которая вручается лучшему игроку по итогам плей-офф.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Овечкин не попал в топ-10 хоккеистов по версии TSN.