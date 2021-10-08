Жамнов оценил шансы игроков КХЛ попасть в сборную России на Игры-2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о возможном вызове в команду игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Специалист заявил, у сборной есть проблемы с центральными форвардами.

«У нас задача сейчас, на самом деле, подобрать центральных на Олимпийские игры. Сейчас тяжелое время в этом плане для нашего хоккея. Есть центральные в КХЛ, довольно таки неплохие, за которыми мы будем наблюдать, и я думаю, что с большой долей вероятности какие-то ребята на Олимпиаде будут из КХЛ», — приводит слова Жамнова Канал НХЛ во «Вконтакте».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России 8 октября объявит тройку игроков, которые первыми будут вызваны в национальную команду на Олимпийские игры 2022 года.