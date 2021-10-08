Мошенник обещал устроить детей в «Спартак» за деньги

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на футбольного тренера Антона Кириндясова, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, специалист представлялся тренером московского «Спартака» и за деньги предлагал тренировки и гарантию включения в основной состав команды. Отмечается, что жертвами мошенника стали более шести человек, которые отдали Кириндясову в общей сложности 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала четырех выходцев из Западной Африки по подозрению в обмане итальянского футбольного клуба, сообщает пресс-центр МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, злоумышленники использовали схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского клуба.

«По своим каналам они получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда», — заявила Волк.

Знакомый иностранцев подготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Подозреваемые в преступлении предъявили документы в одном из банков Санкт-Петербурга, открыли счет, а после указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне. Итальянская сторона перечислила мошенникам €800 тысяч. Часть суммы задержанные успели потратить. На сумму свыше 57 млн рублей наложен арест.