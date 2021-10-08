Немов оценил шансы Авериных выступить на Олимпиаде-2024

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о шансах российских спортсменов выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По мнению Немова, победители Игр-2020 Артур Далалоян и Никита Нагорный могут выступить на соревнованиях в столице Франции. Экс-спортсмен считает, что чемпионка Олимпиады в Токио Ангелина Мельникова может завершить выступления до 2024 года, однако все будет зависеть от индивидуальности тела.

Немов также оценил шансы Дины и Арины Авериных выступить на Олимпиаде-2024 в соревнованиях по художественной гимнастике.

«Там можно выступать до 25-26 лет максимум. Поэтому я думаю, что они не будут уже готовиться на Олимпиаду. Хотя, может, и будут, не могу сказать вам однозначно», — цитирует Немова сайт kp.ru.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова объяснила, почему решила отправить Дину и Арину Авериных на Олимпийские игры 2024 года в Париже.