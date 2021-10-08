У скандального экс-футболиста «Арсенала» забрали спорткар

Международный суд Дании арестовал спорткар бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Никласа Бендтнера за то, что он семь раз признан виновным в семи нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщает датская Sport TV 2.

В связи с этим, Никлас должен сдать свою машину и выплатить штраф в размере 4600 фунтов стерлингов. Если штраф не будет выплачен, то Бендтнеру грозит арест на 20 суток.

Бендтнер выступал за «Бирмингем», «Сандерленд», «Ювентус», «Вольфсбург», «Ноттингем Форрест» и «Русенборг».

За сборную Дании Бендтнер провел 81 матч, в которых забил 30 мячей.

Бендтнер ранее был замечен в драках, в том числе и с одноклубниками. Арестовывался в Англии за противоправные действия, появлялся на публике в пьяном виде.

Также Никлас неоднократно был участником многих скандалов, в том числе и международных.

В сентябре 2018 года в Копенгагене избил таксиста, за что был приговорен к 50 дням тюремного заключения.

Ранее гонщик Иван Куренбин сгорел в разбившемся спорткаре в Ленобласти.