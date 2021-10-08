Игрок «МЮ» стал самым молодым лауреатом докторской степени в Манчестерском университете

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил докторскую степень, став самым молодым лауреатом данной степени в истории Манчестерского университета в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

«Я здесь, чтобы получить свою почетную докторскую степень за мою работу по борьбе с детской бедностью. Пришло время, чтобы представители власти вышли в сообщества. Пришло время им воочию увидеть истинную меру борьбы. Коронавирус больше нельзя использовать в качестве оправдания», — сказал футболист.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Рэшфорд не провел ни одного матча из-за травмы.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина оценивается в €85 млн.

Ранее стало известно, что три клуба АПЛ тратят на зарплату игроков меньше, чем зарабатывает Роналду.