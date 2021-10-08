Тихонов: Карпин убирал Дзюба из «Спартака», но личные амбиции должны быть выше конфликтов.

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов, говоря об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от участия в октябрьских матчах сборной России в отборе на ЧМ-2022, заявил, что личные амбиции должны быть выше всех конфликтов. Слова Тихонова передает Sputnik Казахстан.

«Нужен ли Дзюба сборной? Все зависит от Артема. Когда Дзюбу убирали из «Спартака», я работал с Карпиным — видел все изнутри. У них был конфликт — именно Карпин убирал Дзюбу из «Спартака». Но я считаю, что игра за сборную должна быть выше всех конфликтов. А если ты ставишь свои личные амбиции выше, то к тебе и отношение будет соответственное», — сказал Тихонов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не видел смысла уговаривать Артема Дзюбу помочь команде в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира — 2022.

Форвард мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также Дзюба подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.