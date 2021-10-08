Аргентина с Месси не смогла обыграть сборную Парагвая

Сборные Аргентины и Парагвая в матч 11-го тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 сыграли в нулевую ничью.

Таким образом, аргентинская команда, имея в активе 19 очков в девяти матчах, занимает вторую строчку в турнирной таблице отборочного турнира. Парагвай располагается на шестой строчке, набрав 12 баллов в 10 встречах. Возглавляет таблицу Бразилия, которая за девять игр сумела добыть 27 очков.

Следующий матч аргентинцы проведут 11 октября против Уругвая. В этот же день Парагвай сыграет в гостях с Чили.

Матч проходил на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне (Парагвай).

Футболисты сборной Аргентины владели мячом 70 процентов игрового времени. Аргентинцы нанесли 14 ударов, восемь из которых пришлись в створ ворот. Парагвай сумел пробить 10 раз, три из которых достигли цели. Аргентинская команда подала шесть угловых, а парагвайцы разыграли с угла поля три раза.

Ранее Франция одержала волевую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций.