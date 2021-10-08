Российский боец заявил, что братья Емельяненко принимали участие в договорных поединках

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик на Youtube-канале Kovalenko выразил мнение, что братья Александр и Федор Емельяненко принимали участие в договорных поединках.

«У Александра Емельяненко не все бои были проплаченными, но где-то были подставные. Я там один бой смотрел – такая ржака, беспонтовая подстава была. Достаточно посмотреть этот поединок, там же все видно.

У Феди я тоже где-то одну подставу видел. Но это чисто моё мнение. Скорее всего, Федя на тотализаторе решил срубить бабцов. Это мое субъективное мнение. Ну а как? Ты же не запишешь, где они договорились и пошли ставить на тотализатор. Это понятно, тем более ты же понимаешь уровень человека. Предлагали ли мне подставной бой? Конечно. Но я дурак, со мной договариваться тяжело», – сказал Дацик.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. Александр — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Александр Емельяненко ответил на вопрос о том, как надо бить женщин.