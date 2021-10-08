Новый президент РПЛ рассказал об основной задаче на своем посту

Исполняющий обязанности президента Российской премьер лиги Ашот Хачатурянц в эфире «Матч ТВ» заявил, что его основная задача на новом посту — сделать футбол бизнесом.

«Да, миссию сделать в первую очередь это развлечение, которое привлекало бы большее количество людей. Сделать это бизнесом. То есть, чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали. Для того, чтобы это стало бизнесом — бизнес любит понятную среду. То есть понятные правила, и для этого необходимо провести реформы», — сказал Хачатурянц.

Напомним, что Хачатурянц утвержден в новой должности по итогам голосования руководителей клубов РПЛ на общем собрании.

Ранее стало известно, что экс-президент РФС Вячеслав Колосков пожалел об уходе Хачатурянца из судейского комитета.