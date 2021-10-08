Карпин о кадровых проблемах в сборной: уж лучше я сыграю

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, говоря о состоянии игроков перед матчем квалификации к ЧМ-2022 против Словакии, заявил, что у сборной России есть кадровые проблемы из-за травм. Слова Карпина передает «Матч ТВ».

«Покинул ли Макаров расположение сборной? Он вчера на тренировке почувствовал забитость икроножной мышцы. Сделаем обследование и решим, останется ли он на игру со Словенией или нет. Что с Самошниковым? Посмотрим. Он с нами не провел еще ни минуты. Кадровые проблемы? Ну, с учетом кадровых проблем лучше я сыграю. Захарян? С ним все хорошо», — сказал Карпин.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Денис Макаров из-за травмы не сыграет в октябрьских матчах национальной команды России.