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Карпин назвал главную задачу, которая стоит перед сборной России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал главную задачу, которая стоит перед национальной командой, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Задачи занять второе место не стоит. Наша задача — занять первое место и выйти напрямую на чемпионат мира. Для этого нужно выиграть все матчи, поэтому давление одно и то же», — сказал Карпин.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто будет защищать ворота национальной команды в матче со Словакией.

«Кто будет стоять на воротах, завтра увидите, это первое. Второе, рассматривается ли Дюпин, то, конечно, рассматривается, так же, как и все четверо наших вратарей», — сказал Карпин.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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