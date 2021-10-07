Карпин прокомментировал новость, что игрок сборной ел лапшу быстрого приготовления

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что игрок национальной команды Данил Глебов ел в поезде лапшу быстрого приготовления, передает «Чемпионат.com».

«Никто не знает, делал ли он это или фотографию просто выставил, чтобы ближе к народу быть. Это вот хороший вопрос. Но при всех диетах психологи разрешают раз в неделю съесть вредное», — сказал Карпин.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Карпин высказался об отказе Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи.