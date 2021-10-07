Наставник сборной Словакии сравнил игру национальной команды России при Карпине и Черчесове

Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча против национальной команды России, которая пройдет в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, передает «Чемпионат.com».

«Ваша сборная при Карпине провела только один сбор. Дебют получился таким, каким и должен. Россия играет по-другому, чем она играла при Черчесове. В том числе и из-за того, что Карпин опирается на других игроков», — сказал Таркович.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей травме, из-за которой он вынужден покинуть расположение национальной команды перед октябрьскими матчами отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словенией.