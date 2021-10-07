Форвард ЦСКА Чалов высказался о возможном вызове в сборную России

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов высказался о возможном вызове в сборную России, передает Sport24.

«Какие ожидания от предстоящих матчей сборной? Болеем за наших! Если парни победят в двух матчах, то будут иметь все шансы на путевку на мундиаль. Сделаю все возможное, чтобы получить вызов в команду», — сказал Чалов.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей травме, из-за которой он вынужден покинуть расположение национальной команды перед октябрьскими матчами отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словенией.